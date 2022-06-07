Россия не ожидает возвращения крупных зарубежных IT-компаний

Максут Шадаев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минцифры России не ожидает возвращения крупных иностранных ИТ-производителей в Россию. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев в ходе дискуссии на форуме "CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров".

"Сейчас ждать возвращения крупных вендоров и производителей не приходится. Если они вернутся, будем рады, конкуренция - это отлично. Но сигналов, что кто-то планирует возвращаться, не наблюдаем", - отметил он.

Напомним, ранее в России приостановили свою работу американские компании Microsoft, Oracle и Autodesk. Компания Apple остановила экспорт и приостановила действие нескольких сервисов. Поставщик программного обеспечения - компания IBM - временно приостановила деятельность на территории РФ.

Ранее глава Минцифры России Шадаев заявил, что российские провайдеры могут перенаправить трафик через Азию.