Шойгу сообщил, что освобождена значительная часть ЛНР и ДНР

Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Освобождена значительная часть ЛНР и ДНР, в частности, Святогорск, об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

"Освобождена существенная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в частности, города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населенных пунктов", - уточнил Шойгу на селекторном совещании сегодня, 7 июня.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.