Compact: поставки американского вооружения Зеленскому тянут Германию в "ядерную бездну" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американское вооружение, поставляемое режиму Зеленского, только способствует эскалации украинского кризиса, а также ставит государства НАТО, в первую очередь, Германию, под угрозу, сообщает немецкий портал Compact.

По словам автора публикации, поставки на Украину ракетной системы HIMARS, даже с боеприпасами малой дальности, провоцируют Киев использовать западное вооружение на российской территории.

"Типичные США: разжечь конфликт, а потом доставить вооружение в зону боевых действий, чтобы не пачкать руки. А последствия этой безответственной политики почувствуют на себе европейцы. Тем более, что НАТО, особенно Германия, позволяет доставлять на Украину тяжелое вооружение, такое как танки, и тем самым способствует усилению конфликта", - говорится в статье.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.