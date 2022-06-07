Путин сообщил, что уровень безработицы в России упал до исторического минимума

Владимир Путин Фото: REUTERS

Уровень безработицы в России в апреле 2022 года упал до минимума за всю историю таких подсчетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник, 7 июня 2022 года. По его словам, уровень безработицы достиг 4%.

Вместе с тем глава государства добавил, что риски увеличения числа безработных все еще сохраняются, поэтому необходимо держать ситуацию на рынке труда под контролем.

Напомним, прежний исторический минимум безработицы был зафиксирован в марте этого года, когда ее уровень составил 4,1%.

Как ранее писал сайт kp.ru, Федеральная служба государственной статистики сообщила, что к концу апреля на учете в органах службы занятости состояли 800 тысяч не занятых трудовой деятельностью граждан, из которых 700 тысяч имели статус безработного, в том числе 500 тысяч человек получали пособие по безработице.