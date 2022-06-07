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Экономика7 июня 2022 10:56

Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль

Об этом российский лидер сообщил сегодня, 7 июня
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, со второй половины мая 2022 года рост цен остановился и сейчас инфляция на нулевой отметке, но нужно следить за положением дел, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Получилось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая этого года она составила 17,4%, при этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. В настоящее время инфляция находится на нулевой отметке", - отметил Путин.

По словам российского лидера, в этой ситуации есть и плюсы, и минусы. Поэтому правительству необходимо самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать при необходимости своевременные решения.

Президент напомнил о мерах поддержки, которые уже предприняты, чтобы помочь населению. С 1 июня на 10% увеличены пенсии, МРОТ и прожиточный минимум. Часть бизнеса получила отсрочку по страховым выплатам, также была снижена ключевая ставка, действуют льготные условия ипотечного кредитования.

Ранее экономист дал прогноз инфляции в 2022 году. Также он объяснил, почему впервые за пять лет годовая инфляция в России превысила 8%.