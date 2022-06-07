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Общество7 июня 2022 11:27

Писатель Дмитрий Глуховский объявлен в розыск

В базе МВД указано, что писатель объявлен в федеральный розыск по статье Уголовного кодекса
Виктор БАЖЕНОВ
Дмитрий Глуховский

Дмитрий Глуховский

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский писатель и сценарист Дмитрий Глуховский был объявлен в розыск. Об этом гласят данные базы Министерства внутренних дел РФ.

В ведомственной базе указано, что писатель объявлен в федеральный розыск по статье Уголовного кодекса. Однако сама статья не уточняется.

Дмитрий Глуховский известен по серии постапокалиптических романов «Метро» и одноименной серии видеоигр, основанной на его произведениях.

В начале мая Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста и блогера Александра Невзорова*. До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Невзорова*. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации». Позже появилась информация, что Невзоров* получил гражданство Украины.

*Признан иностранным агентом в России