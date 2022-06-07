Американская IBM сообщила об уходе из России

IBM сообщила об уходе из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения IBM сообщил о прекращении работы в России.

- К этому контенту больше нет доступа, — гласит сообщение на официальном сайте организации.

В начале марта в компании рассказали о полном прекращении бизнеса в России. Там уточнили, что IBM прекратила продавать технологии в РФ и приостановила сотрудничество с российскими военными организациями.

В начале июня международный сервис с бесплатными изображениями Pixabay сообщил о прекращении работы в России. Такое решение было принято из-за специальной военной операции РФ на Украине. Сервис Pixabay был основан в 2010 году в Германии. Сайт получил признание международных печатных и интернет-журналов. К марту 2016 года на сервис было загружено более 570 тысяч бесплатных изображений и около 1,3 тысячи видео.