Детям до 7 лет в России разрешат ездить в электричках бесплатно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России приняла во втором и третьем чтении инициативу о бесплатном проезде детей в электричках с 5 до 7 лет.

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект закона о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет.

Авторы законопроекта уточнили, что, согласно действующим законам, наиболее социально незащищенной является категория детей от пяти до семи лет, которые должны оплачивать проезд в поездах пригородного сообщения в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти лет и после семи лет.

Ранее Госдума РФ приняла закон об отмене налога с процентов по банковским вкладам. Этот налог граждане РФ должны были оплатить в 2022–2023 годах.

Также ранее Госдума России приняла закон о кредитных каникулах.