Путин заявил, что ряд отраслей в России демонстрируют сильный спад производства

Владимир Путин Фото: REUTERS

Ряд отраслей в России, в частности, черная металлургия, сигнализируют о рисках значительного спада производства в среднесрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Прежде всего, хочу сказать о динамике промышленности. Если в целом за первые четыре месяца 2022 года года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно несколько сократилось и существенный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, к примеру, черная металлургия сигнализируют о рисках существенного падения производства в среднесрочной перспективе", - отметил российский лидер.

При этом, как он отметил, сельское хозяйство и строительство демонстрируют положительную динамику.

Также ранее Владимир Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль.