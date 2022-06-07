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Экономика7 июня 2022 12:30

Путин заявил, что ряд отраслей в России демонстрируют сильный спад производства

В частности, речь идет о черной металлургии, уточнил президент РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Ряд отраслей в России, в частности, черная металлургия, сигнализируют о рисках значительного спада производства в среднесрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Прежде всего, хочу сказать о динамике промышленности. Если в целом за первые четыре месяца 2022 года года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно несколько сократилось и существенный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, к примеру, черная металлургия сигнализируют о рисках существенного падения производства в среднесрочной перспективе", - отметил российский лидер.

При этом, как он отметил, сельское хозяйство и строительство демонстрируют положительную динамику.

Также ранее Владимир Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль.