Лавров обсудит с главой турецкого МИД возобновление мирных переговоров с Украиной

Сергей Лавров обсудит с главой турецкого МИД возможность возобновления российско-украинских мирных переговоров. Фото: REUTERS

Возможность возобновления российско-украинских мирных переговоров обсудят главы МИД России и Турции в среду 8 июня во время рабочей встречи, которая пройдет в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

Сообщается, что Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудят состояние российско-турецких отношений и перспективы их дальнейшего развития. Также внимание будет уделено ситуации на Украине, в Закавказье, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, Центральной Азии и Черноморском регионе.

«Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров», - сообщили в МИД.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу России, Украины и ООН в Стамбуле.

В конце марта один из раундов российско-украинских переговоров был проведен в Стамбуле по предложению Эрдогана.

Также президент Турции неоднократно заявлял о желании организовать встречу Путина и Зеленского.