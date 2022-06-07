Польша предложила внести в седьмой пакет санкций против России все энергоносители и банки страны Фото: REUTERS

Варшава предлагает распространить седьмой пакет санкций Евросоюза против России на все энергоносители и банки, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с главой МИД Австрии Александером Шалленбергом.

"Принятый Евросоюзом шестой пакет санкций является важнейшим шагом в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей. Но этого недостаточно", - сказал Рау.

Также он добавил, что нужно начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватить, среди прочего, полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.

Также ранее kp.ru писал, что титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.