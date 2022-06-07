Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Владимир Зеленский признал, что Украина уступает России в плане техники, поэтому "не способна наступать", сообщило британское издание Financial Times.

"Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы потерпим больше потерь, а люди - мой приоритет", - цитирует издание заявление Зеленского с видеоконференции, организованной самой газетой.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.