Суд заочно арестовал писателя Глуховского за дискредитацию армии

Писателя Дмитрия Глуховского объявили в розыск и заочно арестовали за дискредитацию российской армии. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Писатель Дмитрий Глуховский, автор антиутопии-бестселлера «Метро», объявлен в розыск и заочно арестован. Об этом во вторник 7 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Сообщается, что решение о заочном аресте Глуховского было вынесено судом еще 13 мая. Ранее он был объявлен в розыск, данные об этом находятся в базе разыскиваемых российского МВД.

«Суд 13 мая удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Глуховского меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», - рассказали в пресс-службе суда.

43-летнему писателю может грозить наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, его разыскивают и заочно арестовали за дискредитацию вооруженных сил РФ (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Писатель может находиться за пределами России – он имеет гражданство Израиля и вид на жительство в Германии и Испании.

Дмитрий Глуховский – автор антиутопической трилогии «Метро». Все три ее части – «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035» - стали бестселлерами. Глуховский отказался продолжать постапокалиптический цикл «Метро», заявив, что эта тема для него исчерпана.

По роману Дмитрия Глуховского «Метро 2033» должны были снять фильм за 1 млрд рублей, но работу над картиной заморозили.

Больше о Дмитрии Глуховском узнайте здесь, писатель отвечал на вопросы читателей «Комсомолки».