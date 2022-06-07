Генеральным партнером РПЛ стала компания Winline.

Компания Winline станет генеральным партнером Российской Премьер-лиги (РПЛ) по сезон 2025/2026, то есть сразу на ближайшие четыре года. Сумма контракта составит чуть более 11 млрд рублей. Соглашение с будущим официальным букмекером российского футбола подпишут на днях.

Спонсор получит право на ассоциацию с брендом РПЛ и размещение рекламы во время матчей, но пользы для самой лиги куда больше, ведь в последние годы компания вкладывает деньги в развитие и популяризацию спорта в России. В частности, внедряет развлекательные механики для болельщиков в дни матчей и разрабатывает совместные инициативы с ведущими футбольными, баскетбольными и киберспортивными клубами страны.

Компания развивает и спортивные медиа, взять хотя бы «Коммент.Шоу» на YouTube, где известные комментаторы берут эксклюзивные интервью у лидеров российского спорта и с юмором анализируют прошедшие матчи. Без спонсора не было бы и блогерской Медиалиги, которую активно смотрит молодежь.

В РПЛ не скрывают радости от будущего союза.

– Мы надеемся, что сотрудничество с Winline придаст лиге новый импульс, поможет ей трансформироваться и активнее развиваться в цифровой среде, а любителям РПЛ подарит интересные и яркие проекты, активности и мероприятия, - говорит президент лиги Ашот Хачатурянц.

Добавим, что в компании обещают преумножить число болельщиков в России и сделать наш футбол еще медийнее и привлекательнее.