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Общество7 июня 2022 14:12

Генеральным партнером РПЛ стала компания Winline

Сумма контракта превысит 11 млрд рублей
Дмитрий ДОЛМАТОВ
Генеральным партнером РПЛ стала компания Winline.

Генеральным партнером РПЛ стала компания Winline.

Компания Winline станет генеральным партнером Российской Премьер-лиги (РПЛ) по сезон 2025/2026, то есть сразу на ближайшие четыре года. Сумма контракта составит чуть более 11 млрд рублей. Соглашение с будущим официальным букмекером российского футбола подпишут на днях.

Спонсор получит право на ассоциацию с брендом РПЛ и размещение рекламы во время матчей, но пользы для самой лиги куда больше, ведь в последние годы компания вкладывает деньги в развитие и популяризацию спорта в России. В частности, внедряет развлекательные механики для болельщиков в дни матчей и разрабатывает совместные инициативы с ведущими футбольными, баскетбольными и киберспортивными клубами страны.

Компания развивает и спортивные медиа, взять хотя бы «Коммент.Шоу» на YouTube, где известные комментаторы берут эксклюзивные интервью у лидеров российского спорта и с юмором анализируют прошедшие матчи. Без спонсора не было бы и блогерской Медиалиги, которую активно смотрит молодежь.

В РПЛ не скрывают радости от будущего союза.

– Мы надеемся, что сотрудничество с Winline придаст лиге новый импульс, поможет ей трансформироваться и активнее развиваться в цифровой среде, а любителям РПЛ подарит интересные и яркие проекты, активности и мероприятия, - говорит президент лиги Ашот Хачатурянц.

Добавим, что в компании обещают преумножить число болельщиков в России и сделать наш футбол еще медийнее и привлекательнее.