Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский вновь выразил готовность к мирным переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, пишет издание Financial Times.

"Зеленский заявил, что "победа должна быть достигнута на поле боя", но в то же время он подтвердил, что открыт к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным", - отмечается в сообщении газеты, которая организовала видеоконференцию с участием Зеленского.

Президент Украины также заявил, что тупиковое положение в конфликте с Россией - "не вариант" для Киева и в очередной раз призвал Запад оказать Украине военную помощь.

Также Зеленский признал, что Украина уступает России в технике и не способна наступать.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июня 2022 года можно прочитать здесь.