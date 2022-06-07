Турки восхитились ответом России на санкции Запада Фото: Иван МАКЕЕВ

Читатели турецкого издания En Son Haber положительно отреагировали на публикацию об успешном противостоянии Россию санкциям со стороны западных стран.

В частности, в статье отмечается, что на фоне введенных санкций Россия, вероятно, получит еще большую прибыль от продажи энергоносителей. В Евросоюзе при этом возникли политические разногласия: Брюссель конфликтует с Венгрией, Словакией и Чехией по вопросу введения эмбарго на поставки нефти.

Многие читатели упрекнули ЕС за необдуманные действия в отношении России, отметив, что своими ограничительными мерами они причинили вред, в первую очередь, себе.

"Европа, как обычно, стреляет себе в ногу", - написал один из пользователей.

"Пусть никто не обижается, но Путин является мировым лидером", - выразил свое мнение другой комментатор.

"Тот, у кого есть нефть и природный газ, - хозяин мира. Тот нерушим. У того не бывает инфляции по причине роста цен на энергоносители", - подчеркнул читатель с ником Yaaa.

Ранее kp.ru писал, что титаническая работа по принятию Евросоюзом шестого пакета санкций против России завершена. Члены ЕС долго судили, рядили и договорились отключить российский Сбербанк от системы межбанковских международных расчетов SWIFT, ввести санкции против еще нескольких физлиц из России и установить частичное эмбарго на российскую нефть, хотя поначалу планировали полное.