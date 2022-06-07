В Испании число инфицированных оспой обезьян возросло до 225

В Испании выявили 225 случаев оспы обезьян. Фото: REUTERS

Почти 70 новых случаев заражения оспой обезьян выявлено в Испании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанский медицинский портал ConSalud.

Сообщается, что в Институт здоровья Карлоса III поступило 439 образцов с подозрением на оспу обезьян. 225 из них дали положительный результат. Незадолго до этого сообщалось, что в Испании было подтверждено 156 случаев инфицирования людей обезьяньей оспой.

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