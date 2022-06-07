Актер Мэтью Макконахи выступил в Белом доме с призывом усилить контроль за оборотом оружия в США Фото: REUTERS

Американский актер и продюсер Мэтью Макконахи призвал демократов и республиканцев "вознестись над разногласиями" и усилить контроль за оборотом оружия после стрельбы, произошедшей в школе штата Техас, где вырос актер.

"Сделать потерю этих жизней значимой! Моя жена и я провели прошлую неделю с семьями в Ювальди, разделили истории, слезы и воспоминания. Общей темой, независимо от гнева и смущения, печали, стало то, как этим семьям продолжить почитать смерти поддержанием живыми мечтаниями детей и учителей", - сказал он, выступая на конференции в Белом доме, после переговоров с президентом США Джо Байденом.

По его словам, эта трагедия должна привести к изменениям на пути достижения безопасности США.

Как писал сайт KP.ru, американские СМИ раскрыли подробности жестокого преступления – расстрела в начальной школе в городе Ювалди (штат Техас), в результате которого погиб 21 человек: 19 детей и двое учителей. В учебное заведение убийца проник через черный ход в западном крыле. Войдя в школу, он заскочил в класс, закрыл двери, а после забаррикадировал их и начал методично расстреливать находившихся там детей.

После произошедшего президент США Джо Байден заявил, что вторая поправка к Конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, не является абсолютом, и необходимо ужесточение контроля за ним.