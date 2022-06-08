Зеленский принял решение приостановить экспорт угля и газа, чтобы пережить "самую сложную зиму" Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоит пережить "самую сложную зиму за все годы независимости".

"Из-за войны это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости <...>. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан", - сказал он в своем видеообращении, опубликованном Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что транзит российского газа через территорию Украины за январь - апрель 2022 года уменьшился на 5 млрд кубометров по сравнению с тем же показателем годом ранее.

В конце апреля 2022 года сообщалось, что транзит газа через Украину останется вдвое ниже максимальных обязательств "Газпрома". Это происходит из-за снижения объема заявок из Европы.

Также в апреле этого года отмечалось, что транзит российского газа через Украину снизился на 18% 16 апреля 2022. Заявки на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" вдвое ниже максимальных обязательств "Газпрома".