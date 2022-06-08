Посол России получил письмо с призывом высказаться против российских властей

Посол России получил письмо от Госдепа США с призывом высказаться против российских властей Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что ему пришло письмо с призывом выступить против руководства России.

"В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом отказаться от родины, чтобы я осудил действия российского президента", - сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, в письме призывали обратиться в офис первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман. Дипломат отметил, что российское посольство потребовало объяснений от Госдепа США.

"Когда я вижу в американских СМИ статьи, которые призывают российских военнослужащих, дипломатов предать родину, у меня не хватает слов, чтобы передать свое отторжение к такой политике", - резюмировал он, назвав такие действия "моветоном".

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что ФБР посылают российским дипломатам сообщения с призывами предать свою родину.

Как писал сайт Kp.ru, сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) распространили инструкцию на русском языке по установлению связи с американской разведкой. Среди прочего, граждан просят раскрыть их имя, страну пребывания и разъяснить, какой доступ они имеют к "информации, представляющей интерес" для управления.