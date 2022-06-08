Обозреватель GT заявил, что "технологический апартеид" против России и Китая вернет человечество в "темные века" Фото: REUTERS

Обозреватель Уильям Джонс предупредил, что политика "технологического апартеида", которую Запад ведет в отношении России и Китая, ввергнет человечество в "темные века".

"Такая политика, если ее последовательно применять, отбросит человечество в "темные века". Если международное разделение труда, производственные связи и цепочки поставок <…> будут полностью подчиняться геополитике, это приведет к снижению уровня жизни на планете", - пишет он в своей статье для Global Times.

По мнению автора, попытки Запада отделиться от России и Китая спровоцируют голод, эпидемии и болезни в государствах Африки и Азии, зависящих от мировой экономической системы.

Как писал сайт KP.ru, журналисты Politico пришли к выводу, что попытки Соединенных Штатов сделать из России изгоя обречены на провал. Все дело в том, что для остального мира, за исключением Штатов и некоторых европейских стран, российская спецоперация на Украине – не более чем региональный конфликт. Такие государства, как Индия, Бразилия, Мексика, ЮАР, Турция и Индонезия предпочитают отстаивать свои собственные экономические и стратегические интересы.