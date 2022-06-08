Иммунолог Болибок объяснил аллергией кашель и насморк у россиян Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил россиянам, что кашель и насморк могут быть симптомами аллергии.

по его словам, причина в том, что сроках прихода весны в центральную часть России сдвинулись, а вместе с ними изменились и сроки цветения растений. Об этом пишет Lenta.ru.

- Это могут быть симптомы аллергии на пыльцу - респираторного аллергоза. В этом году в Центральной России поздняя и затяжная весна, и сроки цветения растений сильно сместились, - объяснил врач.

Кроме того, из-за холодного и сырого микроклимата в зданиях региона сложились условия для распространения плесневых грибов, отмечает Болибок. Их споры тоже могут спровоцировать у человека аллергическую реакцию.

Ранее "Известия" писали о том, какую опасность таит в себе чрезмерное употребление клубники. По словам диетолога Елены Соломатиной, категорически нельзя есть клубнику людям с аллергией. Как правило, взрослые об этом знают. А у детей она может проявиться неожиданно.

Тем временем, RT сообщает, что аллергия может проявлять необычным образом. Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач общей практики Лада Попова рассказала о случае, когда у пациента был сильный отёк носа. Оказалось, что это такая индивидуальная аллергическая реакция, при которой появляются не высыпания на коже или какой-то зуд, а именно отёк.