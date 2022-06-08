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Политика8 июня 2022 0:01

Минкульт Украины сообщил о формировании Совета по декоммунизации и дерусификации

Теперь местные власти будут согласовывать с новым органом демонтаж памятников и других объектов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Минкульт Украины сообщил о формировании Совета по декоммунизации и дерусификации

Минкульт Украины сообщил о формировании Совета по декоммунизации и дерусификации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство культуры Украины инициировало формирование совещательного органа, который будет заниматься вопросами декоммунизации и дерусификации.

"Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого и далее координировать его с Советом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

При этом в министерстве заявляют, что эти процессы должны "проходить цивилизованно".

Ранее сообщалось, что украинские националисты снесли памятник советскому полководцу Георгию Жукову в Харькове. Бюст полководца зацепили лебедкой за шею, стащили с постамента и уволокли на свалку. После чего на постаменте написали украинские лозунги и нарисовали трезубец.

"Комсомольская правда" попросила члена президентского совета по межнациональным отношениям Богдана Безпалько объяснить, почему на Украине массово уничтожают памятники.