Хакер RaHDIt заявил о разногласиях между офисом Зеленского и командованием ВСУ Фото: REUTERS

Между офисом президента Украины Владимира Зеленского и командованием ВСУ стали возникать разногласия по поводу ведения боевых действий, рассказал хакер группы RaHDIt.

"Мы понимаем, что да, у них, естественно, какие-то есть разногласия. В том числе, допустим, военные считают, что надо где-то с точки зрения военной целесообразности отступить. Офис президента настаивает, что это ни в коем случае делать не надо, - сказал он в беседе с РИА Новости.

Хакер отметил, в результате гибнет много солдат ВСУ, что "не добавляет украинским политикам популярности в войсках". Он добавил, что киевские власти информацию о потерях тщательно скрывают.

"У них разные точки зрения на проведение операции в районе Северодонецка и Лисичанска. Военные исходят из целесообразности, что надо отступить, выровнять фронт. Политическое руководство считает, что это негативно повлияет на моральный дух в стране", - добавил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщал, что между Зеленским и украинскими военными назревает противостояние, поводом для которого становится то, что украинские вооруженные силы больше не могут противостоять российской армии.

Как писал сайт KP.ru, сразу десятки украинских военнопленных записали видеообращение к Владимиру Зеленскому. Минутный ролик, в котором каждый из отвоевавшихся украинских солдат произносит всего одну фразу. Но слова складываются в обвинение президенту Украины.