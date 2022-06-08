Американский профессор Ханке заявил, что наибольший ущерб от санкций понесет не Россия, а остальной мир Фото: Shutterstock

Профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке заявил, что Россия понесет издержки от западных санкций, однако они "меркнут" на фоне того, что ожидает весь остальной мир.

"С точки зрения масштабов: ЕС понесет [огромные] расходы, намного большие, чем США. Но издержки и сбои, вызванные санкциями, не ограничатся ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и бедные народы", - сказал он в интервью Asia Times.

По словам професора Ханке, антироссийские санкции оказались контрпродуктивными и совершенно неэффективными.

Как писал сайт KP.ru, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.

Тем временем, постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что потребители сталкиваются с большими проблемами из-за роста цен на энергоносители и продовольствие в западной части Европейского континента.