Ведущий Fox Business заявил, что высокая инфляция "пожирает американскую мечту" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеведущий Стюарт Варни заявил, что высокая инфляция "пожирает американскую мечту".

"Мы попали в инфляционную спираль. Я такого никогда не видел. Я помню инфляцию конца 70-х, но такого не было никогда. Что меня поражает — так это то, с какой скоростью растут цены. Поэтому я и назвал этот процесс "спиралью"", - сказал он в эфире телеканала Fox Business.

По словам Варни, из-за инфляции жители Штатов сейчас настроены крайне пессимистично, они "боятся и недовольны".

"Инфляция пожирает "американскую мечту": половина респондентов считает, что шансов на улучшение условий жизни у них мало. Сказать, что настроения царят не самые благостные, - это еще слабо сказано", - добавил он.

Как писал сайт KP.ru, в Соединенных Штатах наблюдается резкий рост цен на продукты на фоне антироссийских санкций и ситуации на Украине. Один из жителей американского мегаполиса признал, что за едой отправляется в конкретный магазин, так как стоимость питания в нем не так сильно выросла, как в других торговых сетях.

Но самый сильный удар по кошелькам американцев наносят растущие цены на бензин. После того как Байден решил отказаться от российских энергоносителей, в одном из самых густонаселенных американских штатов, Калифорнии, бензин стоит невероятные 7 долларов за галлон. В связи с этим более трети американцев уже заявили, что вынуждены реже пользоваться личным автотранспортом.