Захарова сообщила, что переговоры Лаврова и главы МИД Турции будут интенсивными

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с коллегой из Турции предстоят интенсивные, сообщила Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Делегацию сейчас (российскую - прим. ред.) забросило в Турцию, где сегодня предстоят очень интенсивные переговоры с турецкими коллегами", - рассказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Накануне, в преддверии визита российского министра в Турцию, в российском МИДе уточнили, что стороны намерены обсудить перспективы возобновления мирных переговоров с Украиной.

Ранее сообщалось, что Лавров не обсуждал с главой МИД Турции возможность встречи Путина с Зеленским. Нет никаких препятствий для организации встречи, считает министр иностранных дел России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.