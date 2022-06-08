Турция выдвинула Швеции и Финляндии десять условий для вступления в НАТО Фото: REUTERS

Власти Турции озвучили десять условий, необходимых для согласия Анкары на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Турция хочет, прежде всего, чтобы эти страны перестали поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), объявленную Анкарой террористической.

По информации газеты Yeni Safak, первым пунктом в требованиях значится «поддержка Турции в ее борьбе с террористическими организациями: РПК и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO) и их филиалами. Кроме того, Стокгольм и Хельсинки «должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом».

В требованиях подчеркивается, что «следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах», а также предложено «не разрешать деятельность FETO, проводимую странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ».

Пятым условием, выдвинутым Анкарой, является замораживание активов и закрытие ассоциаций, связанных с террористическими организациями. Далее Швеция и Финляндия должны «депортировать и экстрадировать лица, связанные с терроризмом». Также власти этих стран должны запретить таким организациям, как РПК, проводить демонстрации. Девятым условием в списке идет снятие «ограничений оборонной промышленности против Турции».

Наконец, отмечается, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО только тогда, когда они выполнят все девять условий Турции.

Как писал сайт kp.ru, Турция исключает возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО без учета требований Анкары.