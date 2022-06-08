Аграрии Германии предупредили о дальнейшем росте цен на газ на фоне событий на Украине Фото: REUTERS

Цены на продукты продолжат расти вследствие увеличения стоимости энергоносителей, которые стремительно пошла вверх на фоне ситуации на Украине, предупредили в Германском союзе фермеров.

«Цены на энергоносители выросли вдвое, цены на удобрения в среднем увеличились в четыре раза, и корма стоят дороже. По нашему мнению, цены для потребителей будут продолжать расти», – заявил глава союза Йоахим Руквид в интервью газете Passauer Neue Presse.

Как отметил глава объединения, в нынешних ценах не учтены более высокие затраты со стороны производителей. По его словам, в связи с событиями на Украине германские аграрии несут высокие затраты на эксплуатационные ресурсы, что не может иметь влияния на цены для потребителей.

Вместе с тем, подчеркивает Руквид, необходимо уделять внимание газоснабжению сельского хозяйства и пищевой промышленности в случае дефицита газа. Глава Германского союза фермеров предупредил, что если сельскохозяйственная отрасль не будет получать газ для производства азота, то в краткосрочной перспективе урожайность упадет на 30-40%.