Российские ПВО сбили три украинские ракеты "Точка-У" на окраине Херсона Фото: REUTERS

Системы противовоздушной обороны России сбили в ночь на среду, 8 июня, в небе над окраинами Херсона три тактические ракеты "Точка-У", рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

"Ночью на окраине Херсона российские ПВО сбили три ракеты "Точка-У", выпущенные украинскими националистами в направлении города", - уточнил собеседник агентства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.