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Политика8 июня 2022 7:01

В администрации Запорожской области сообщили о подготовке референдума по вхождению в состав России

В администрации Запорожской области сообщили, что референдум по вхождению в состав России пройдет в 2022 году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В администрации Запорожской области сообщили о подготовке референдума по вхождению в состав России

В администрации Запорожской области сообщили о подготовке референдума по вхождению в состав России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Запорожской области приняли решение провести референдум по вхождению в состав в этом году, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. По его словам, подготовка к референдуму уже началась.

«Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России. Референдум пройдет в текущем году. Подготовка займет несколько месяцев», – рассказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Как отметил представитель военно-гражданской администрации Запорожской области, подавляющее число жителей региона «хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России». Рогов заявил, что чем быстрее Запорожье станет частью РФ, «тем быстрее у нас наладится жизнь». По его мнению, только «в единой общерусской семье» регион сможет реализовать весь свой потенциал.

Напомним, ранее Владимир Рогов выразил надежду, что Запорожье войдет в состав России.

Как писал сайт kp.ru, ранее Запорожская область перешла на московское время.