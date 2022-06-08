Bloomberg: США планируют снизить зависимость от урана из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация США рассчитывает сократить зависимость от ядерного топлива из России за счет инвестиций, направленных на развитие предприятий по обогащению урана на территории Штатов. Об этом сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Администрация (президента США Джо Байдена - прим. ред.) подталкивает законодателей к тому, чтобы они поддержали план на сумму 4,3 млрд долларов, предполагающий закупку обогащенного урана напрямую у местных производителей, чтобы сократить зависимость Штаты от поставок российского ядерного топлива", - пишет Bloomberg.

По данным издания, представители Министерства энергетики США провели встречу с законодателями, подчеркнув "необходимость срочно предоставить средства" из бюджета. Как отмечает Bloomberg, в американском Минэнерго полагают, что "перебои в поставках обогащенного урана из РФ могут вызвать перебои в работе промышленных ядерных реакторов".

Ранее kp.ru писал, что США намерены сократить зависимость от российской нефти. Вашингтоном намерен ослабить статус России в качестве ведущего экспортера энергоносителей.