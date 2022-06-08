Додон заявил о подготовке военного присоединения Молдавии к Румынии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Молдавии готовят военное и политическое присоединение республики к Румынии, заявил бывший президент страны Игорь Додон. Лидер Молдавии Майя Санду целенаправленно дестабилизирует ситуацию в стране и идет по пути Украины, считает политик.

«Майя Санду и ее внешние хозяева идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации, а некоторые политические факторы с Запада хотят использовать молдаван как пушечное мясо в геополитической битве. На самом деле все эти процессы по вооружению и антироссийская истерия устраиваются специально, чтобы оправдать присутствие войск НАТО на территории Молдовы. Готовится военное и политическое присоединение нашей страны к территории Румынии с отказом от нейтралитета», – написал Додон в Telegram.

По его словам, присоединение Молдавии к Румынии позже попытаются формализовать и юридически легализовать парламентское большинство партии «Действие и солидарность» (ПДС), а также захваченный Конституционный суд. Все это будет осуществляться при помощи иностранных военных, сообщил экс-президент. Как отметил Додон, такая стратегия «очень ошибочна и опасна» для молдавского народа.

«Для подготовки технического объединения было необходимо, чтобы Молдова продемонстрировала неспособность самостоятельно обеспечить экономическую, энергетическую и территориальную безопасность. Необходимо деморализовать граждан, чтобы они перестали верить в собственную страну. А марионеточное правительство ПДС вместе с тысячами иностранных экспертов и НПО-шников, финансируемых за счет западных кредитов и грантов, – идеальный инструмент для реализации интересов Запада, Сороса и НАТО», – заявил политик.

Он предупредил, что вскоре в Молдавию будет завезено летальное оружие и, вероятно, прибудут иностранные войска. К зиме страна на фоне высоких цен на энергоносители рискует остаться в нищете и холоде, но зато с пушками и ракетами, подчеркнул Додон.