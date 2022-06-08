67-летний Франсуа Олланд тайно женился на актрисе

Франсуа Олланд Фото: REUTERS

Экс-президент Франции Франсуа Олланд и его спутница - актриса Жюли Гайе - тайно поженились в минувшую субботу в ратуше Тюля в Коррезе. Они “поженились наедине”, уточнили представители мэрии изданию La Montagne.

Как уточняется, мэр Коррез Бернар Комб заключил брак Франсуа Олланда, которого он сменил на должности руководителя муниципалитета в 2008 году.

Отмечается, что в 67 лет это первый брак Франсуа Олланда, который уже является отцом четверых детей совместно с Сеголен Руаяль.

Актриса Жюли Гайе, которая развелась в 2006 году, является матерью двоих мальчиков, на днях, 3 июня, в Тюле отпраздновала свое 50-летие.

Пара, чей роман стал для общества явным, приобрела дом на холмах Тюля в 2018-м году.

Ранее сообщалось, что Сильвио Берлускони "женился" на соратнице по партии, которая младше него на 53 года. Речь идет о "свадебной вечеринке", не являющейся ни церковным, ни гражданским браком.