В Дальневосточном экономическом районе поймали контрабандистов с икрой на 147 миллионов рублей

Груз в 680 кило черной икры был упакован в 1371 пластиковый контейнер и направлялся к потребителю

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области пресечена деятельность по незаконной добыче и обороту черной икры особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу России.

Напомним, что в России запрещен вылов осетра в дикой природе. Браконьеры наносят двойной удар по популяции: вылавливают его во время нереста. Они знают, что за вылов осетровых грозит лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до одного миллиона рублей, но при этом идут на преступление.

А вот икру, добытую браконьерским способом после экспертизы, как правило уничтожают.

- Более 680 кг икры рыб осетровых видов выявлены при попытке их доставки в г. Хабаровск на двух грузовых автомобилях без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Продукция была упакована в 1371 пластиковый контейнер и скрыта среди основного груза. Предварительный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 147 млн рублей, - сообщили в ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»).

А вот икру, добытую браконьерским способом после экспертизы, как правило уничтожают.