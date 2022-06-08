Москвичи выбрали название площади у посольства США

Жители Москвы проголосовали за создание площади ДНР у посольства США Фото: сайт мэра Москвы

В Москве прошло голосование за название пока еще безымянной территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка рядом с посольством Соединенных Штатов. Большинство москвичей хотят, чтобы она называлась «Площадь Донецкой народной республики».

«Самое большое количество голосов – 44,69% – набрал вариант «Площадь Донецкой народной республики». В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской народной Республики», – сообщается на сайте мэра Москвы.

За название «Площадь Защитников Донбасса» проголосовали 31,54%, вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» набрал 8,33%. Еще 15,44 % жителей столицы доверили выбрать название для новой площади специалистам.

Напомним, ранее депутаты Московской гордумы предложили увековечить память защитников Донбасса. Вместе с тем в правительство столицы поступили многочисленные обращения горожан с различными вариантами названия, в связи с чем вопрос решили вынести на общественное голосование.