Лавров отверг связь продовольственного кризиса с ситуацией с украинским зерном Фото: REUTERS

Ситуация с украинским зерном не имеет никакого отношения к продовольственному кризису, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам дипломата, Запад рисует из нее «катастрофу вселенского масштаба».

«Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую наши западные коллеги, да и сами украинцы пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля вот этого зерна украинского, она меньше 1% от общемирового производства пшеницы и других злаковых. Поэтому какого-либо отношения к продовольственному кризису эта нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет», – сказал глава МИД России на пресс-конференции

По словам Лаврова, Москва готова принять участие в четырехсторонней встрече с ООН, Турцией и Украиной в Стамбуле и обсудить вывоз зерна. Вместе с тем он считает, что «кроме какого-то символизма, это ничего не добавит».

Как писал сапйт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна и отметил, что мировые цены на продовольствие будут идти вверх из-за антироссийских санкций.

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