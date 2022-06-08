Глава МИД Турции заявил, что видит стремление вернуться к переговорам между Россией и Украиной

Мевлют Чавушоглу Фото: REUTERS

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел продуктивную встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по результатам переговоров, передает Reuters.

Как считает Чавушоглу, и российская, и украинская сторона хотят вернуться к переговорам по мирному урегулированию.

Ранее сообщалось, что встреча Лаврова и главы МИД Турции Чувушоглу началась в Анкаре. Отмечалось, дипломаты обсудят экспорт зерна с Украины, двусторонние отношения России и Турции и российскую спецоперацию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.