Лавров заявил, что спецоперация России на Украине достигает поставленных задач

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Спецоперация России на Украине достигает поставленных задач и продвигается по плану, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.

В свою очередь, глава МИД Турции заявил, что видит стремление вернуться к переговорам между Россией и Украиной. Как считает Чавушоглу, и российская, и украинская сторона хотят вернуться к переговорам по мирному урегулированию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.