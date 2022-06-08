Лавров считает, что у Зеленского “семь пятниц на неделе”

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встречи с российским лидером Владимиром Путиным только “ради встречи”, у главы украинского государства “семь пятниц на неделе”, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу.

“Что касается встречи между Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, то Зеленский - хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе. Метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз. Исходим из того, что переговорные команды должны возобновить работу. Мяч - на стороне Украины уже два месяца”, - отметил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что спецоперация России на Украине достигает поставленных задач.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.