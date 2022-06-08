Госдума приняла закон о праве регистрации места рождения ребенка по месту жительства родителей

Государственная дума приняла закон о праве регистрации места рождения ребенка по месту жительства родителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума в третьем, итоговом чтении приняла законопроект о праве регистрации места рождения ребенка по месту жительства родителей.

Отмечается, что закон позволяет по желанию родителей или одного из родителей вместо фактического места рождения ребенка, родившегося на территории России, указывать место жительства родителей, если они проживают в РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на расширение оснований на получение маткапитала отцами. Документ предусматривает дополнительные меры господдержки для мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, которые появились на свет после 1 января 2007 года, а также на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство России, при смерти матери, не являющейся гражданкой РФ. Кроме этого, законом предусматривается право на получение дополнительных меры господдержки к детям в равных долях в случае смерти мужчины, который воспитывает детей один.