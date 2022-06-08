Песков заявил, что сейчас говорить о возможности встречи Путина и Зеленского не приходится

Владимир Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в настоящее время невозможна, так как Киев вышел из переговорного процесса. Об этом журналистам сегодня, 8 июня, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Наша позиция прекрасно известна: любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и она должна быть хорошо подготовлена", - подчеркнул он.

Также Песков отметил, что украинская сторона “вышла из переговорного трека”, комментируя очередное заявление украинского лидера о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года можно прочитать здесь.