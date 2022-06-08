Прокурор запросила 14 лет лишения свободы для экс-депутата Госдумы Белоусова за взятку в 3 млрд рублей

Прокурор попросила суд приговорить к 14 годам лишения свободы бывшего депутата Государственной думы Вадима Белоусова за получение взятки в три миллиарда рублей.

- Прошу назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей, — цитирует гособвинителя РИА Новости.

Напомним, Белоусова обвиняют в том, что с 2011 по 2014 года он, будучи депутатом загсобрания Челябинской области, вошел в состав преступной группы. Кроме него в ней был действующий губернатор Михаил Юревич и теща Белоусова Маргарита Бутакова (в тот момент - главный бухгалтер челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» ). Крупные суммы денег — 10 000 000 рублей — ежемесячно им передавали два бизнесмена из дорожно-строительного холдинга «Южуралавтобан» Константин Овчинников и Алексей Башаев. В общей сложности, по версии следствия, за 3 года Белоусовым была получена преступным путем баснословная сумма в 3 миллиарда рублей.