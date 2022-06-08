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Экономика8 июня 2022 11:56

Microsoft намерена значительно сократить штат в России

Bloomberg: Microsoft сократит более 400 сотрудников в России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Microsoft намерена значительно сократить штат в России

Microsoft намерена значительно сократить штат в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская корпорация Microsoft значительно сократит свой бизнес в России. Согласно официальному письму компании, под сокращение попадут более 400 сотрудников.

По информации Bloomberg, решение принято «в результате изменений экономических перспектив и их влияния на бизнес в России». Представитель корпорации заявил, что Microsoft продолжит выполнять действующие контрактные обязательства перед российскими пользователями, а также окажет поддержку всем сокращенным сотрудникам

«Мы тесно сотрудничаем с пострадавшими сотрудниками, чтобы обеспечить им достойное отношение и нашу полную поддержку в это трудное время», сказано в заявлении корпорации.

В начале марта Microsoft объявила, что приостанавливает все новые продажи продуктов и услуг в России. Сайт kp.ru, разбирался, что будет с компьютерами, Windows и Word и другими программами, популярными у российских пользователей.