Посол Украины Мельник раскритиковал Меркель за «снисходительное» отношение к России

Андрей Мельник Фото: REUTERS

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель за ее политику в отношении в России.

- К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало ни намека на самокритику, — цитирует дипломата агентство DPA.

Мельник отметил, что слова Меркель «о непогрешимости ее курса относительно России и ее слишком снисходительном отношении» вызывают у него недоумение.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Берлин за медленные поставки вооружения Киеву. В социальных сетях дипломат опубликовал фотографию улитки с приклеенным к раковине патроном. Он также рассказал, что изображение ему прислал представитель киевского правительства в мессенджере WhatsApp. Пост вызвал возмущение со стороны пользователей Сети. Один из юзеров указал на то, что украинский кризис можно было бы решить дипломатическим путем. Также немцы назвали поведение Мельника «нахальным» и выразили возмущение финансовой помощью Германии Украине, указав на то, что у ФРГ есть нерешенные внутренние проблемы.