В России не исключают возобновления магазинов Zara летом 2022 Фото: Дарья НАУМЕЦ

Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka ии другими, может возобновить работу магазинов в России летом этого года, рассказала директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Как отметила Хакбердиева в беседе с «Известиями», открытие магазинов в летний период выглядит логичным с точки зрения бизнеса, поскольку позволит продать оставшийся сезонный товар и начать осень с новой коллекцией. Пока точная дата открытия магазинов неизвестна. По словам главы ритейл-департамента Core.XP Марины Малахатько, Inditex будет возобновлять работу своих бутиков постепенно. Вероятно, первые из них откроются уже в июне.

В свою очередь источники издания в сфере торговой недвижимости подтвердили, испанская компания планирует вернуться к работе в России эти летом. После того, как Inditex письменно уведомит своих партнеров о возобновлении, им придется решить некоторые юридические вопросы, в частности отменить дополнительные соглашения об арендной плате в период простоя, заключить новые договоры, составить акт об открытии и подготовить торговые площади.

Как писал сайт kp.ru, в начале марта приостановили работу свыше 500 российских магазинов компании Inditex. Она управляет магазинами одежды, обуви и аксессуаров под брендами Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho, Zara Home и Uterque. Как сообщается, после закрытия своих магазинов компания продолжает финансово поддерживать около девяти тысяч своих сотрудников.