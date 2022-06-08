Госдума рассмотрит законопроект о штрафах любую пропаганду ЛГБТ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесен законопроект о штрафах за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В настоящее время ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

«Госдума приступила к рассмотрению законодательной инициативы Заксобрания Севастополя о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил законопроект для изучения в профильный Комитет ГД и подготовки его к рассмотрению на Совете Думы», – сказано на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства».

За пропаганду ЛГБТ законопроектом предусматривается штраф до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юридических лиц.