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Общество8 июня 2022 12:34

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах любую пропаганду ЛГБТ

Документтом предусматривается штраф до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов для юридических лиц
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдума рассмотрит законопроект о штрафах любую пропаганду ЛГБТ

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах любую пропаганду ЛГБТ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу внесен законопроект о штрафах за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. В настоящее время ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних.

«Госдума приступила к рассмотрению законодательной инициативы Заксобрания Севастополя о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил законопроект для изучения в профильный Комитет ГД и подготовки его к рассмотрению на Совете Думы», – сказано на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что «семья, материнство и детство в их традиционном, воспринятом от предков понимании представляют собой те ценности, которые обеспечивают непрерывную смену поколений, выступают условием сохранения и развития многонационального народа, а потому нуждаются в особой защите со стороны государства».

За пропаганду ЛГБТ законопроектом предусматривается штраф до 500 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юридических лиц.