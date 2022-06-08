Мурашко сообщил об испытаниях новой российской вакцины от оспы Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В России в настоящее время проходят испытания новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для ее лечения, сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения», – сказал он на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как отметил глава Минздрава России, Москва намерена укреплять сотрудничество в рамках организации и способствовать дальнейшему обеспечению развития систем здравоохранения стран ШОС. Мурашко подчеркнул, что перед членами организации стоит задача выработать консолидированные подходов к реагированию на новые угрозы такие, как вирус оспы обезьян.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал низким риск ввоза оспы обезьян в Россию. При этом глава ведомства Анна Попова отметила, что сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян от этой инфекции.