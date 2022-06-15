Центробанк выпустил три памятные серебряные монеты

15 июня 2022 года Центральный банк РФ выпустит памятные серебряные монеты номиналом 2 и 3 рубля. Они посвящены Ивану Кожедубу, 100-летию образования Республики Адыгея и 450-летию битвы при Молодях.

15 июня 2022 года Центральный банк РФ выпустит памятные серебряные монеты номиналом 2 и 3 рубля. Они посвящены Ивану Кожедубу, 100-летию образования Республики Адыгея и 450-летию битвы при Молодях.

Как сообщает пресс-служба Банка России, каждая серебряная монета будет выпущена тиражом в 3000 экземпляров. На монете номиналом в 2 рубля изображен герой Великой Отечественной Войны Иван Кожедуб. На заднем плане находятся силуэты летящих самолетов.

Серебряная монета "100-летие образования Республики Адыгея” номиналом в 3 рубля содержит составные элементы герба республики. На другой трехрублевой монете, “450-летие битвы при Молодом”, изображены русские полководцы - князь Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин. На ней также представлены символы славы, верности императору и победы над врагом - это гуляй-город, скачущие жокеи, оружие.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязаны приниматься по номиналу без ограничений во всех видах платежей, напоминают в Центробанке.

Раннее KP.RU сообщал о найденных в ходе раскопок монетах, выпущенных в 1924-1927 годы. По данным, их оказалось более 100 штук.