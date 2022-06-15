В ЛНР заявили, что вывод мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке полностью сорван Фото: REUTERS

Украинская сторона сорвала эвакуацию мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке, заявил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Александр Никишин. По его словам, в первый день работы гумкоридора по нему вышел только один пенсионер.

«Судя по всему, он не знал о коридоре и вышел случайно, отпросившись у националистов якобы за вещами. Мы начали соблюдать режим прекращения огня, организовали коридор от проходной завода до выезда из Северодонецка. Но уже в 8:10 украинская сторона начала обстрел в районе выхода из завода. В частности, обстрел велся из танка и минометов, а также «Ноны», – рассказал он журналистам.

В этих условиях проводить эвакуацию не представляется возможным, гумкоридор в среду, 15 июня, будет закрыт, отметил Никишин. Вместе с тем продолжатся переговоры с украинской стороной, добавил начальник гарнизонной службы. По его словам, мирных жителей на территории «Азота» меньше полутора тысяч, они не знают об открытии гумкоридора.

Как писал сайт kp.ru, накануне руководитель межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине генерал-полковник Михаил Мизинцев, заявил, что Вооруженные силы РФ и формирования ЛНР откроют гуманитарный коридор для проведения эвакуации гражданских лиц с комбината «Азот» в Северодонецке.